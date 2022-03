Executiva nacional do PSol aprova federação com Rede Sustentabilidade

A decisão agora deve ser homologada pelo diretório nacional no dia 18 de abril edit

247 - A Executiva nacional do Psol aprovou nesta quarta-feira, 30, a formação de uma federação partidária com a Rede Sustentabilidade. A decisão agora deve ser homologada pelo diretório nacional no dia 18 de abril.

“A Rede tem sido um partido aliado na luta contra Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Junto com o PSol, faz o combate à ofensiva reacionária contra os direitos sociais, o meio ambiente e a soberania nacional”, diz trecho da resolução aprovada.

Considerando os cargos com mais visibilidade nacional, os dois partidos têm 10 deputados (9 do Psol e 1 da Rede), 1 senador (Randolfe Rodrigues, da Rede) e 1 prefeito de capital (Edmilson Rodrigues, do Psol, em Belém).

