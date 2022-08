Fachin agradece Pacheco e alfineta Bolsonaro: "História diferenciará democratas e cúmplices do populismo autoritário"

Em meio a ataques golpistas de Bolsonaro, presidente do TSE demonstrou gratidão ao presidente do Senado por reforçar publicamente a confiança no sistema eleitoral brasileiro edit

247 - O presidente do TSE, Edson Fachin, agradeceu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por ter se manifestado em defesa do sistema eleitoral brasileiro em meio a uma crescente onda de ataques golpistas de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas.

Em seu discurso, recuperado pelo portal UOL, Fachin afirmou que "os anais da história escreverão no futuro os nomes em uma das seguintes duas listas: os defensores da democracia e os cúmplices do populismo autoritário", em referência ao chefe do Executivo.

"Tenho plena confiança no processo eleitoral brasileiro, na Justiça Eleitoral e nas urnas eletrônicas", havia afirmado Pacheco nesta quarta-feira (3), em pronunciamento na tribuna do Senado. O presidente da casa havia recebido, no início da tarde, uma carta da Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral pedindo para que ele se posicionasse "claramente contrário a qualquer aventura golpista."

O presidente do TSE, então, manifestou-se em agradecimento ao apoio do político no encerramento da sessão da Corte nesta quinta-feira (4): "Senhor presidente do Senado Federal, peço licença para expressar os mais elevados agradecimentos em nome do TSE pelo pronunciamento firme e sereno em defesa da democracia e do processo eleitoral."

"Essa atitude se deve ao fato de que, em nosso modo de ver, os anais da história escreverão no futuro os nomes em uma das seguintes duas listas: os defensores da democracia, na qual se inscreve o senhor presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e os cúmplices do populismo autoritário. Que vença a democracia, que vença a paz e a segurança nas eleições", concluiu.

