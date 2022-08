Pacheco reafirma confiança no processo eleitoral e faz apelo por pacificação na disputa

Pacheco fez menção a candidatos e autoridades do país, pedindo que trabalhem pela "contenção de ânimos", e reiterou que as eleições asseguram a legitimidade do poder político edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), fez um apelo nesta quarta-feira pela pacificação do processo eleitoral, reafirmou sua confiança na segurança do sistema de votação e garantiu que o candidato que sair vitorioso nas urnas eletrônicas na disputa pelo Palácio do Planalto será empossado no dia 1º de janeiro de 2023.

Pacheco fez menção especial a candidatos e autoridades do país, pedindo que trabalhem pela "contenção de ânimos". Aproveitou, no pronunciamento no plenário do Senado, para reiterar que as eleições asseguram a legitimidade do poder político, a ser reconhecida assim que proclamado o resultado das urnas.

"Faço um apelo a todos os cidadãos, a todos os segmentos da sociedade e a todas as autoridades públicas no sentido da pacificação de ânimos", disse Pacheco, que também é presidente do Senado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Tenho plena confiança no processo eleitoral brasileiro, na Justiça Eleitoral e nas urnas eletrônicas", afirmou, acrescentando que as urnas são motivo de "orgulho nacional" por promoverem "transparência, confiabilidade e velocidade na apuração do resultado das eleições".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.