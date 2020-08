Fachin é relator de pedido de Lula para que CNMP seja obrigado a julgar Dallagnol

Nesta quinta-feira a defesa do ex-presidente Lula enviou ao Supremo um pedido para que a Corte atue e faça com que o CNMP julgue o coordenador da Lava Jato de Curitiba, Deltan Dallagnol, pelo caso PowerPoint. O julgamento já foi adiado 41 vezes edit

247 - O ministro do STF Edson Fachin será o relator, segundo Bela Megale, do jornal O Globo, de um pedido da defesa do ex-presidente Lula para que a Corte obrigue o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) a julgar o coordenador da Lava Jato de Curitiba, Deltan Dallagnol, caso do PowerPoint contra Lula.

O caso prescreve em setembro e já foi adiado pelo CNMP por 41 vezes em quatro anos. Advogados do ex-presidente querem que o conselho julgue se houve desvio funcional de Dallagnol e outros procuradores da Lava Jato na apresentação de um PowerPoint que tentava incriminar Lula.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.