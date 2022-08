Flávio Bolsonaro critica decisão do TSE de limitar porte armas no dia da votação: “acho uma ignorância”

Para o senador, a decisão pode gerar “algum tipo de atrito" com Jair Bolsonaro, que é um árduo defensor da ampliação do acesso a armas de fogo edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chamou de “retórica inútil” e uma “ignorância” a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de limitar o porte de armas no dia das eleições.

O senador sugere que a restrição da circulação de armas no dia de votação pode gerar “algum tipo de atrito" com Bolsonaro, que é um grande defensor da ampliação do acesso a armas de fogo, informa a coluna da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

“Aí você vai colocar em risco várias pessoas. É que, além de o cidadão ter o porte de arma autorizado pela legislação brasileira para se defender, o bandido sabendo que vai estar todo mundo desarmado pode praticar mais assaltos”, disse Flávio ao participar de evento no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que marcou a posse do ministro Luis Felipe Salomão como novo corregedor nacional de Justiça

