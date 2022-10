Flávio Bolsonaro reconhece vitória de Lula e pede a apoiadores: "vamos erguer a cabeça"

"Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil!", escreveu o filho 01 após mais de 18 horas do resultado da eleição presidencial que cravou a derrota de Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Depois de mais de 18 horas de silêncio após o resultado das eleições no domingo (30) - que confirmou a derrota de Jair Bolsonaro (PL) -, um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) se pronunciou nesta segunda-feira (31).

Em sua conta no Twitter, Flávio agradeceu quem “orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo”.

>>> Bolsonaro desaparece, vai dormir, enquanto seus aliados descartam contestação de resultado

O parlamentar não faz nenhuma menção ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ainda diz que “não vamos desistir do nosso Brasil”.

“Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!”, escreveu no Twitter.

Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando! October 31, 2022

Bolsonaro vai fazer um pronunciamento na tarde desta segunda-feira, disse à Reuters o presidente em exercício do PP, deputado federal Cláudio Cajado, ao acrescentar que os detalhes sobre o formato da fala estão sendo discutidos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:













O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.