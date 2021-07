Fux diz que falou com Bolsonaro sobre respeito às instituições e que ele 'pediu perdão'

O presidente do STF anunciou ter combinado com Bolsonaro uma nova reunião, desta vez com a participação dos chefes dos Três Poderes edit

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, falou a jornalistas nesta segunda-feira (12) após ter se encontrado com Jair Bolsonaro e relatou que o chefe do governo federal pediu perdão pelos últimos ataques à Corte.

Fux disse ter convidado Bolsonaro "para uma conversa diante dos últimos acontecimentos". Na última semana, Bolsonaro fez ataques graves ao ministro do Supremo Luís Roberto Barroso e, além disso, ainda ameaçou a democracia ao colocar sob suspeita a realização da eleição de 2022.

O presidente do STF também anunciou ter combinado com Bolsonaro uma nova reunião, desta vez com a presença dos Três Poderes, isto é, com a partipação do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG). "Debatemos o quão importante para a democracia brasileira é o respeito às instituições e os limites impostos pela Constituição Federal. O presidente entendeu, se utilizou até de um momento evangélico, ele gosta de orar diuturnamente, houve o perdão e, ao final, nós combinamos uma reunião entre os Três Poderes para nós fixarmos balizas sólidas para a democracia brasileira, tendo em vista a estabilidade do nosso regime político".

Após falar com Bolsonaro, Fux diz que fará reunião com presidentes dos 3 Poderes pic.twitter.com/uNyMZbfoom — CNN Brasil (@CNNBrasil) July 12, 2021

