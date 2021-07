Fux fica calado diante de ameaça de Braga Netto à democracia

247 - O presidente do STF, Luiz Fux, disse por meio da assessoria do tribunal, que não vai se manifestar sobre a ameaça à democracia feita pelo ministro da Defesa, general Braga Netto, a Arthur Lira (PP-AL). Segundo informações do site O Antagonista, a vice da corte, Rosa Weber, ainda avalia se vai comentar o assunto ou não.

Apesar de Lira e Braga Netto terem negado a ameaça, o jornal O Estado de S. Paulo manteve as informações e reafirmou que o general ameaçou suspender as eleições presidenciais de 2022.

Em nota assinada pelo general Walter Braga Netto, o Ministério da Defesa afirmou que as "Forças Armadas atuam e sempre atuarão dentro dos limites previstos na Constituição". De acordo com a pasta, a discussão sobre o voto impresso "está sendo analisada pelo Parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema". Ou seja, Braga Netto negou recado a Lira mas reafirmou apoio ao voto impresso.

