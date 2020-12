Fux nega pedido de Sara Winter para afastar Alexandre de Moraes de apuração

A defesa da extremista deseja afastar Moraes do caso em razão das críticas que feitas por ela em vídeo contra o ministro Alexandre de Moraes após buscas e apreensão em sua casa, em maio edit

247 - O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, negou pedido da defesa da extremista Sara Giromini, a Sara Winter, para impedir que o ministro Alexandre de Moraes, também do STF, atue em um procedimento investigativo contra ela. Fux manteve decisão que já havia sido tomada pelo então presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. A reportagem é do portal UOL.

Segundo a reportagem, A defesa da extremista deseja afastar Moraes do caso em razão das críticas que feitas por ela em vídeo contra o ministro após buscas e apreensão em sua casa, em maio. Após as ofensas em redes sociais, a Procuradoria-Geral da República ofereceu a denúncia contra Winter.

Em sua decisão, Toffoli considerou o § 2º do art. 144 do Código de Processo Civil, em que "é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz".

