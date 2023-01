Genoino defende que Lula afaste José Múcio do ministério da Defesa

Apoie o 247

247 – O ex-deputado José Genoino, que foi presidente do Partido dos Trabalhadores e é uma das principais referências da legenda, defendeu, nesta noite, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afaste o ministro da Defesa, José Múcio. "O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe derrotada. Com isso, a autoridade militar está questionada. Os militares chocaram o ovo da serpente. Foi um golpe fracassado e ele poderia ter sido enfrentado se o ministro da Defesa tivesse autoridade sobre os militares”, afirmou, ao ser questionado por Sara Goes, no Boa Noite 247, se Múcio deveria ser afastado.

Na sequência, Genoino reforçou sua posição. “Lula deveria tomar uma atitude firme sobre o comandante do Exército, que protegeu os acampamentos. Além disso, o ministro da Defesa sugeriu uma Garantia da Lei e da Ordem, que seria cair no colo dos militares. Se Lula aceitasse, o golpe seria consumado. Por isso, minha resposta é sim", reforçou. "Não podemos perder a oportunidade histórica de submeter o poder militar ao poder civil que emana das urnas", disse ainda Genoino. Ele também pontuou que há risco de "anarquia militar" se nada for feito. "A esquerda não deve ter medo e os militares não têm força para virar a mesa. Precisamos desbolsonarizar as Forças Armadas".

