Gilmar Mendes defende parlamentarismo como regime de governo para o Brasil

"O modelo parlamentarista parece mais aparelhado para manter a representatividade e a harmonia institucional", disse o ministro do STF edit

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu neste domingo, 28, um debate sobre o regime de governo do Brasil e disse apoiar uma mudança do presidencialismo para o sistema parlamentarista de governo.

"O espírito de coesão deve orientar no futuro um debate honesto e transparente sobre o nosso sistema de governo. O modelo parlamentarista parece mais aparelhado para manter a representatividade e a harmonia institucional", disse Gilmar Mendes pelo Twitter, ao comentar campanha do jornal Folha de S. Paulo em defesa da democracia.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.