Gleisi critica ataque de Ciro à saúde de Lula: “lamento que ele tenha feito uma aliança com o Bolsonaro para atacar o Lula"

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, lamentou nesta segunda-feira (29) o ataque do candidato Ciro Gomes (PDT) à saúde do ex-presidente Lula (PT), informa o UOL. Ciro escreveu em seu perfil no Twitter, numa mensagem em caixa alta, que Lula “está cada dia mais fraco – fisicamente, psicologicamente e teoricamente” para “enfrentar a direita”. Em seguida, apagou o tuíte.

O ataque aconteceu um dia após o debate entre os presidenciáveis na Bandeirantes, neste domingo (28). Gleisi disse que Ciro fez "uma aliança com o presidente Jair Bolsonaro para atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e lamentou o comportamento do antigo aliado.

>>> Ciro parte para baixaria, agride Lula e depois apaga o tweet – Lula reage com elegância

“O presidente Lula foi muito simpático em relação ao Ciro, mas também colocou as coisas como tinha que colocar, a responsabilidade política dele perante ao Brasil. Eu só lamento que ele tenha feito uma aliança com o Bolsonaro para atacar o Lula”, frisou.

Segundo a deputada, o posicionamento de Lula durante o debate foi condizente ao cargo de chefe de Estado. “Ele agiu como presidente, diferentemente de Bolsonaro, que mostrou quem ele é, agressivo", finalizou.

