Ciro parte para baixaria, agride Lula e depois apaga o tweet – Lula reage com elegância

Em novo ataque, candidato do PDT disse que "Lula está cada dia mais fraco – fisicamente, psicologicamente e teoricamente". Postagem não está mais em seu perfil no Twitter edit

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato do PT à presidência, Ciro Gomes, apelou para a baixaria ao atacar novamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Twitter nesta segunda-feira (29).

Ciro escreveu em seu perfil, numa mensagem em caixa alta, que Lula “está cada dia mais fraco – fisicamente, psicologicamente e teoricamente” para “enfrentar a direita”. Em seguida, apagou o tuíte.

"SERÁ QUE NÃO ENTENDEM QUE LULA ESTÁ CADA DIA MAIS FRACO – FISICAMENTE, PSICOLOGICAMENTE E TEORICAMENTE – PARA ENFRENTAR A DIREITA SANGUINÁRIA?", dizia a mensagem na íntegra.

Lula reage com elegância

Minutos depois da agressão de Ciro, o perfil do ex-presidente Lula na rede social postou um trecho do debate deste domingo em que o petista trata Ciro com respeito (assista abaixo).

A baixaria foi tão grande que o próprio Ciro apagou o tweet, mas aí está o print. pic.twitter.com/CSQwVOxPOS — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) August 29, 2022

Ontem, no debate da Band, Lula tratou Ciro Gomes com respeito. #EquipeLula pic.twitter.com/9A64RvFcb0 — Lula 13 (@LulaOficial) August 29, 2022

Ciro registra 9% das intenções de voto conforme pesquisa FSB/BTG divulgada nesta segunda-feira (29). Segundo o levantamento, Lula registra 43% da preferência do eleitorado, contra 36% de Jair Bolsonaro (PL).

>>> Ciro Gomes é criticado por servir de cabo eleitoral de Bolsonaro durante o debate

A estratégia de Ciro Gomes no debate deste domingo (28) irritou petistas, que o acusaram de servir de linha auxiliar do bolsonarismo. Nas redes, bolsonaristas compartilham frases de Ciro Gomes durante o debate para atacar Lula.

Internautas também criticaram o pedetista quando Bolsonaro atacou a jornalista Vera Magalhães. Ao invés de retrucar a questão da agressão, o candidato fugiu do tema e citou militantes do PT que estavam atrapalhando a entrada e saída de pessoas na emissora da Band.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.