Ciro Gomes é criticado por servir de cabo eleitoral de Bolsonaro durante o debate

247 - A estratégia de Ciro Gomes (PDT) no debate deste domingo (28) irritou petistas, que o acusaram de servir de linha auxiliar de Jair Bolsonaro (PL).

Há meses, Ciro vem equiparando Lula (PT) e Bolsonaro em suas críticas, apesar de no passado ter sido aliado dos petistas. O pedetista também ataca Lula com diversos adjetivos levianos, acusando, sem provas, o ex-presidente com esquemas de corrupção.

"Ciro mostrou que é a quinta coluna do bolsonarismo. Mostrou desequilíbrio, prepotência, deselegância, e prestou serviço de forma constrangedora ao Bolsonaro", disse o advogado Marco Aurélio de Carvalho, aliado de Lula.

A avaliação é compartilhada, reservadamente, na campanha bolsonarista, informa o jornal Folha de S.Paulo.

Nas redes, bolsonaristas compartilham frases de Ciro Gomes durante o debate para atacar Lula. Internautas também criticaram o pedetista quando Bolsonaro atacou a jornalista Vera Magalhães. Ao invés de retrucar a questão da agressão, o candidato fugiu do tema e citou militantes do PT que estavam atrapalhando a entrada e saída de pessoas na emissora da Band.

