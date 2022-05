Gleisi: "não sei se a candidatura de Ciro vai até o fim"

Presidente do PT negou que o partido tenha feito qualquer pressão sobre o PDT pela desistência da candidatura de Ciro Gomes edit

247 - A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que boa parte dos votos de Ciro Gomes iriam para o ex-presidente Lula se a candidatura do pedetista não chegar até o fim.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 23, a dirigente disse não saber ao certo se Ciro tem força para manter sua candidatura. "Obviamente que nós gostaríamos de ter o PDT nesse campo, que sempre teve posições muito semelhantes em relação à política e à conjuntura (…) não sei se a candidatura do Ciro vai chegar até o fim ou não, isso é uma decisão que cabe ao PDT (…) se o Ciro não for candidato, vai ter uma migração de votos que vai pra candidatura do Lula, não tenho dúvida", disse ela.

Gleisi também negou que o PT tenha feito qualquer pressão sobre o PDT pela desistência da candidatura de Ciro Gomes. "Nós respeitamos a legitimidade de todos os partidos proporem suas candidaturas", acrescentou.

Há ainda um “esforço conjunto” entre os partidos aliados de aproximação com siglas como Avante e Pros, afirmou Gleisi.

