Gleisi: PSDB é artífice do golpe e justificará Bolsonaro até o fim

247 - A presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann comentou nas redes sociais o anúncio do PSDB de que não irá apoiar o impeachment de Jair Bolsonaro. Gleisi lembrou que o PSDB foi artífice do golpe contra o mandato de Dilma Rousseff e que para defender a pauta econômica entreguista, "justificarão Bolsonaro até o fim".

O PSDB, artífice do golpe contra Dilma, q desestabilizou as instituições, agora diz q impeachment de Bolsonaro é potencializar crise dentro de outra. Eles ñ são do muro, são da direita mesmo, da pauta do Paulo Guedes. Justificarão Bolsonaro até o fim https://t.co/qOR1fWHaXG June 13, 2020

