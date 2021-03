Gleisi vê possibilidade crescente de impeachment de Bolsonaro

"Vai crescendo esse descontentamento, não tem resposta ao povo, a base do Congresso, ela recebe os sinais da sociedade. Eu acho que nós caminhamos, sim, para uma possibilidade grande de impeachment", diz a presidente do Partido dos Trabalhadores edit

Por Eleonora de Lucena e Rodolfo de Lucena, no Tutaméia – “Eu acredito que vai crescer um movimento no Brasil contra o Bolsonaro. “Não está descartada, de jeito nenhum, a possibilidade de impeachment. Até porque tem tempo para fazê-lo: vamos lembrar aqui que o impeachment do Collor demorou cinco meses. Então, vai crescendo esse descontentamento, não tem resposta ao povo, a base do Congresso, ela recebe os sinais da sociedade. Eu acho que nós caminhamos, sim, para uma possibilidade grande de impeachment de Bolsonaro.”

É a avaliação que faz a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT, em entrevista ao TUTAMÉIA nesta sexta-feira, 26.3, quando foi registrado novo recorde de mortes pela covid 19 em 24 horas: 3.650 óbitos, cinco vidas perdidas a cada dois minutos. Leia a íntegra da reportagem e confira o vídeo:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.