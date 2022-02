"Governo Biden vai preferir Lula a Bolsonaro", diz Glenn Greenwald

Apoie o 247

247 – O jornalista Glenn Greenwald concedeu entrevista ao editor da TV 247, Leonardo Attuch, em que abordou o tema das eleições presidenciais de 2022 e trouxe um ponto de vista surpreendente. "A tradição americana é sempre apoiar o candidato de direita na América Latina, mas nesta eleição Joe Biden vai preferir Lula a Bolsonaro", avalia. Isso porque Bolsonaro mantém laços estreitos com Donald Trump e também porque o líder da extrema-direita no Brasil acaba de se aproximar de Vladimir Putin, inimigo número um dos Estados Unidos. "Lula e Geraldo Alckmin oferecem mais estabilidade".

Glenn, no entanto, avaliou que Biden traz mais riscos para a paz mundial do que seu antecessor Trump. "Biden é mais forte do que Trump – e isso é mais perigoso para o mundo", diz Glenn Greenwald. "Não há nada mais perigoso do que uma guerra nuclear", afirma, apontando os riscos de um conflito militar mais grave na Ucrânia.

Sobre as eleições no Brasil, ele afirma que há muito pouco espaço para a terceira via, embora veja uma chance para Ciro Gomes. "Dos candidatos que se dizem terceira via, é o único que não apoiou Bolsonaro".

