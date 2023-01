Governo Lula exonera braço direito de Heleno no GSI enquanto órgão resiste a limpa

Apoie o 247

ICL

247 - O coronel da reserva Adriano de Souza Azevedo, da Assessoria Especial de Planejamento e Assuntos Estratégicos do GSI da Presidência da República, foi exonerado do cargo. A exoneração foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e publicada no Diário Oficial da União. Segundo o UOL, Azevedo é considerado o braço direito do general Augusto Heleno, que foi exonerado antes da posse do presidente Lula.

Costa também assinou a exoneração de Fabiane Ramos de Alcântara do cargo de assessora da Assessoria Especial Parlamentar do GSI.

O chefe do GSI, general Gonçalves Dias, resiste a fazer uma limpa entre servidores e militares que trabalharam com Heleno durante o governo Jair Bolsonaro, informa Guilherme Amado, do Metrópoles.

Segundo Dias, o GSI não pode ficar acéfalo, em especial nas áreas nuclear e cibernética. Ele também tem se posicionado contra a transferência da Abin do GSI para um comando civil.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.