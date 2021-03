Haddad: 'incrível como o pessoal do mercado é intelectualmente limitado. Deu em Bolsonaro'

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) manifestou seu posicionamento após o gestor do Fundo Verde, o financista Luis Stuhlberger, ter apoiado a eleição de Jair Bolsonaro, mas depois afirmou que o seu ex-candidato nunca mais terá seu voto. "Incrível como o pessoal do mercado financeiro é intelectualmente limitado", disse edit

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad afirmou que as pessoas do mercado financeiro são limitadas intelectualmente e um reflexo disso foi a eleição de Jair Bolsonaro. O ex-presidenciável manifestou seu posicionamento após o gestor do Fundo Verde, o financista Luis Stuhlberger, afirmar que Bolsonaro nunca mais verá seu voto.

"Incrível como o pessoal do mercado financeiro é intelectualmente limitado. O erro da imprensa é imaginar que alguém que ganha dinheiro especulando tem credenciais para algo além de ganhar dinheiro especulando. Deu em Bolsonaro", escreveu Haddad no Twitter.

O financista havia dito que, "certamente, o Brasil foi o pior país do mundo na condução do combate à pandemia".

