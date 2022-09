Ipespe: Lula tem 44% e Bolsonaro 35%

De acordo com a nova pesquisa Ipespe, o ex-presidente cresceu um ponto e Jair Bolsonaro continuou com o mesmo percentual edit

247 - A pesquisa Ipespe, feita de 30 de agosto a 1 de setembro de 2022 e divulgada neste sábado (3), mostrou que o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua à frente, com 44%. Em segundo lugar ficou Jair Bolsonaro (PL), com 35%, e Ciro Gomes (PDT) em terceiro, com 9%. As estatísticas foram publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com os números, Simone Tebet (MDB) tem 5%. Felipe d’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) 1% cada. Os outros candidatos não pontuaram.

Brancos e nulos somaram 3% e não souberam ou não responderam, 2%.

Em um eventual segundo turno, Lula aparece com 53% das intenções de voto e Bolsonaro com 38%. Brancos e nulos somam 7%. Não sabem ou não responderam 2%.

Na pesquisa anterior do Ipespe, divulgada no dia 31 de agosto, Lula tinha 43% das intenções de voto e Bolsonaro estava com os mesmos 35%, e Ciro, com 9%.

O Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas fez a pesquisa divulgada neste sábado em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais (Abrapel). Foram entrevistados 1.100 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.

O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-09344/2022.

