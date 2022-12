"Já tenho 80% do ministério na cabeça", diz Lula

Apoie o 247

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira (2) em frente ao CCBB, em Brasília, que já tem "80% do ministério na cabeça", mas que só deve anunciar os nomes após sua diplomação como presidente da República, marcada para 12 de dezembro.

Ele também pontuou estar conversando com forças políticas que o ajudaram a vencer a eleição - ou que têm grande representação no Congresso Nacional - para distribuir as pastas entre elas. "Eu não escolhi ministro ainda. Estou em um processo de conversa com todas as forças políticas. Já conversei com forças políticas que não me apoiaram durante a campanha mas que são partidos que têm importância dentro do Congresso, seja na Câmara ou no Senado. Quando a gente ganha uma eleição, a gente governa com quem ganhou, a gente tem que conversar com os deputados eleitos, com os senadores eleitos, para que a gente possa construir as mudanças que nós precisamos fazer no nosso país. Na semana que vem ainda temos um processo de conversa com alguns partidos menores, mas que tambéme stiveram aliados conosco. Ainda temos alguns segmentos da sociedade que nós queremos conversar".

"Depois vou ser diplomado no dia 12. Então depois que eu for diplomado, depois que for presidente da República, reconhecido e diplomado, aí eu vou começar a escolher meu ministério. Não precisa ficar angustiado, nervoso, criando expectativa. Eu, no fundo no fundo, já tenho 80% do ministério na cabeça, mas eu não quero construir o ministério para mim, quero ministério para as forças políticas que me ajudaram a ganhar as eleições. Na medida em que eles tiveram coragem de ir para a rua comigo, de enfrentar a adversidade que nós enfrentamos, as provocações, porque foi uma eleição muito complicada", completou.

