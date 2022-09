Joaquim Barbosa grava vídeo declarando apoio a Lula e criticando Bolsonaro

A equipe de marketing do PT agora cuida dos materiais enviados pelo ex-ministro do STF, recebidos por Geraldo Alckmin, e divulgará uma peça publicitária nos próximos dias edit

247 - O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, enviou à campanha petista vídeos declarando voto no ex-presidente Lula (PT) e criticando o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL). A informação é da coluna do Igor Gadelha do portal Metrópoles.

Os materiais foram gravados em Paris, onde o ex-ministro do STF passa férias, e encaminhados ao candidato a vice-presidente na chapa de Lula, Geraldo Alckmin (PSB). Agora, a equipe de marketing do PT cuida dos vídeos e divulgará uma peça publicitária nos próximos dias.

Como ministro, Joaquim Barbosa ganhou destaque na mídia justamente condenando políticos do PT quando foi relator do caso do chamado 'Mensalão'. Mesmo assim, declarou apoio ao então presidenciável petista Fernando Haddad contra Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Neste ano, o ex-ministro também assinou a Carta pela Democracia.

