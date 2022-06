José Guimarães diz PT e PSB definem palanques regionais na próxima semana

Apoie o 247

ICL

247 - Nesta segunda-feira, 27, o ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) devem se reunir com lideranças dos partidos para resolver impasses estaduais da pré-campanha presidencial. A informação foi dada pelo deputado federal José Guimarães (PT-CE), coordenador dos palanques regionais da campanha, em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247.

“Nós já temos praticamente todas as definições feitas de uma aliança com o PSB. No Rio de Janeiro vamos apoiar o Freixo. O problema é se vai ter ou não duas candidaturas ao Senado, que é a do Alessandro Molon, do PSB, e a do André Ceciliano, do PT. Nossa opinião é que deve ser uma candidatura única. A aliança tem que ser forte para derrotar o bolsonarismo”, afirmou.

Ainda de acordo com o deputado, no Espírito Santo o palanque caminha para a aliança com o Casagrande. Já no Norte, a indefinição está no Amazonas e Amapá. “Estamos resolvendo”, garantiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A eleição está bem consolidada nos palanques do Nordeste. O triângulo das bermudas é Minas, Rio e São Paulo. Se o Lula sair bem nesses três estados, sobretudo ganhar bem como está ganhando em Minas, ganhar em São Paulo e ter um bom resultado no Rio, a eleição vai em primeiro turno. Portanto, isso é central para nós”, avalia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Temos pressa para começar a campanha e estamos trabalhando muito e acho que a coisa está indo bem”, acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ceará

Sobre seu estado, o Ceará, José Guimarães disse que é o único impasse na região Nordeste. Ele disse que o partido espera decisão do PDT até o dia 2 de julho, data do encontro estadual do PT.

Segundo ele, o partido apresentou um caminho ao PDT, a manutenção da reeleição da governadora Izolda Cela, mas caso a legenda não aceite, o PT tem um plano B, incluindo a candidatura própria.

“Nós achamos que a aliança tem que continuar, mas não pode continuar a qualquer preço. Tem parâmetros e o PT tem o seu caminho e vamos até o começo de julho definir. Estamos muito seguros que é um caminho que tem plano A e plano B”, frisou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE