Líder do PT na Câmara diz que vai buscar diálogo com todos os partidos

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Zeca Dirceu (PR), que assumirá a liderança da bancada do PT na Câmara a partir de fevereiro, afirma que buscará diálogo inclusive com o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. "A minha postura é de muita cautela, de muito cuidado e de disposição para dialogar até com quem não gosta da gente", diz, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

Questionado se vai atuar para isolar o PL, Zeca Dirceu disse que tem disposição de dialogar até com os partidos que são da oposição, “como foi feito com o PL, que participou ativamente da aprovação da intervenção aqui na segurança pública do Distrito Federal”.

O líder petista diz que nos primeiros dias, talvez no primeiro mês, se evitar "temas polêmicos, que possam gerar muito conflito e disputa política". E justifica: "Porque lá fora os golpistas, os terroristas, os criminosos, em boa parte não desistiram ainda dos seus objetivos".

Entre os temas polêmicos, Zeca Dirceu destaca as chamadas pautas de costumes, que envolvem questões de religião, que ele considera "difíceis de se posicionar".

Zeca Dirceu tem preocupação também com a CPI dos atos golpistas, que "pode ser um elemento de confusão, de desagregação, de divisão".

Ele ressalta que a posição do PT em relação aos deputados que toveram participação nos atos golpistas será "dura e justa".

Zeca Dirceu destaca as prioridades do PT na Câmara dos Deputados: aprovar as medidas para as políticas públicas voltarem a acontecer.

De acordo com o líder do PT será positivo o relacionamento com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que deverá ser reeleito para mais um mandato.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.