Lobista envolvido no escândalo do MEC viajou em avião da FAB com Ribeiro

247 - O pastor Arilton Moura, da Igreja Cristo para Todos, apontado como o lobista no esquema de liberação de verbas do Ministério da Educação (MEC), participou de um viagem do ministro da Educação, Milton Ribeiro, de Brasília a Alcântara (MA), em maio de 2021, em um voo oficial com aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), informa o jornal O Globo.

De acordo com a reportagem, autoridades e lideranças evangélicas estão cobrando um posicionamento de Bolsonaro e de Ribeiro após virem a público os indícios de favorecimento na liberação de verbas a prefeitos indicados por Arilton Moura, e outro pastor chamado Gilmar Santos.

Os dois religiosos, que não têm nenhum vínculo com o MEC, atuam como uma espécie de assessores informais do ministro, intermediando reuniões com chefes de executivos municipais de diferentes regiões do país.

