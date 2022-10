Lula agradece FHC e diz que apoio de Simone Tebet é "programático"

Apoie o 247

247 - O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agradeceu nesta quarta-feira (5) o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e da senadora Simone Tebet (MDB-MS), candidata derrotada no primeiro turno da eleição presidencial.

"Quero agradecer o Fernando Henrique Cardoso. Eu queria fazer uma visita humanitária de velhos companheiros já que a vida é dura, ela passa e muitas vezes a gente não percebe", disse LUla durante evento com lideranças políticas na cidade de São Paulo (SP).

O tucano publicou uma foto de um ato na Ditadura Militar (1964-1985) com o ex-presidente e também declarou voto no petista contra Bolsonaro.

O candidato do PT falou sobre a senadora Simone Tebet. "Fiquei muito feliz. Manifesto bom, que apresenta cinco propostas para serem colocadas no programa de governo", disse.

As cinco propostas foram zerar a fila de vagas em creches e escolas para crianças, acabar com filas de procedimentos na saúde e aumentar repasses ao Sistema Único de Saúde, ensino médio técnico em tempo integral, pagamento de R$ 5 mil para formandos do ensino médio e igualdade salarial entre homens e mulheres.

O ex-presidente ficou em primeiro lugar, com 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro, o primeiro ocupante do Planalto a perder a eleição em primeiro turno desde 1997, quando a reeleição foi aprovada.

A emedebista Simone Tebet apareceu na terceira posição na votação realizada no último domingo (2). Ela teve 4,16 dos votos (4,9 milhões de votos).

