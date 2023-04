Lula avisa a aliados que não entregará a cabeça de Padilha a Arthur Lira

Lula não gostou do que considera um pedido público para entregar a cabeça do ministro-chefe das Relações Institucionais feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira edit

247 - “O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avisou a aliados que não pretende afastar da coordenação política o ministro-chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha”, informa o jornalista Tales Faria em sua coluna no portal UOL.

“Lula não gostou do que considera um pedido público para entregar a cabeça de Padilha feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em entrevista ao jornal O Globo publicada neste domingo, 30. Na entrevista, Lira disse que Padilha não está satisfazendo a base governista. Ele cobrou uma descentralização da coordenação política”, informa.

De acordo com o colunista, “a afirmação foi entendida no Planalto como a senha para entregar mais autoridade ao líder do PT na Câmara, o deputado José Guimarães (CE), a quem Lira considera um aliado fiel”.

