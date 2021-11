Lula celebra filiação de Leonel Brizola Neto ao Partido dos Trabalhadores

Ex-presidente divulgou encontro com neto de Leonel Brizola, que deixou o trocou o Psol pelo PT, reforçando seus vínculos com o trabalhismo edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou, nesta sexta-feira (5), a filiação do ex-vereador do Rio de Janeiro Leonel Brizola Neto ao PT, após deixar o Psol. "Seja bem vindo ao Partido dos Trabalhadores, companheiro @leonelbrizolarj! Vamos juntos!", escreveu o petista no Twitter.

Neto do fundador do PDT, Leonel Brizola (1922-2004), Brizola Neto destacou, nessa quinta-feira (4), que o seu avô "sempre esteve ao lado de Lula". "O Partido dos Trabalhadores, por seu turno, é o partido brasileiro que mais defende as questões caras a nós trabalhistas, brizolistas: a legislação trabalhista, a Previdência Social pública, as estatais estratégicas, o desenvolvimentismo para superar o atraso", acrescentou.