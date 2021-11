Brizola Neto anuncia filiação ao PT e deixa o Psol

Neto do fundador do PDT, Leonel Brizola (1922-2004), o ex-vereador Leonel Brizola Neto destacou que o avô esteve ao lado do ex-presidente Lula em momentos importantes da história. "O Partido dos Trabalhadores, por seu turno, é o partido brasileiro que mais defende as questões caras a nós trabalhistas, brizolistas", acrescentou edit

247 - Neto do fundador do PDT, Leonel Brizola (1922-2004), o ex-vereador do Rio de Janeiro Leonel Brizola Neto anunciou nesta quinta-feira (4) a sua filiação ao PT. O ex-parlamentar deixará o Psol. Ele destacou que o avô esteve ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em momentos importantes da história.

"(...) entendo que o momento que estamos passando, principalmente, o perigo de esfacelamento do nosso processo civilizatório, me impele a cerrar fileiras ao lado do presidente Luis Inácio Lula da Silva. Nos momentos cruciais de nossa história, meu avô Leonel Brizola, sempre esteve ao lado de Lula. A reconquista dos direitos trabalhistas, a defesa da soberania nacional e a luta contra o imperialismo exige a união das esquerdas", publicou o ex-vereador que iniciou a carreira no PDT.

"O Partido dos Trabalhadores, por seu turno, é o partido brasileiro que mais defende as questões caras a nós trabalhistas, brizolistas: a legislação trabalhista, a Previdência Social pública, as estatais estratégicas, o desenvolvimentismo para superar o atraso", disse.

