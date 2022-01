Lula deixa claro que candidatura de Fernando Haddad em São Paulo é inegociável

Apoie o 247

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não abre mão da candidatura do ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad, em São Paulo, segundo informa o jornalista Guilherme Amado , do Metrópoles. "O ex-presidente Lula deixou algumas recomendações para a direção do PT antes de tirar férias no litoral paulista. O principal recado foi para manter a intransigência da sigla em relação à candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Lula deixou claro para os petistas que não abrirá mão do palanque de Haddad no maior colégio eleitoral do país. O ex-presidente está convicto de que o ex-prefeito vencerá a disputa caso Geraldo Alckmin aceite o convite para ser o vice na chapa presidencial", escreve Amado.

"Outra recomendação de Lula está diretamente ligada ao PSB. O ex-presidente afirmou que o PT não abrirá mão das candidaturas aos governos da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Sergipe e do Piauí. Lula quer uma avaliação nos estados para entender qual é a postura do PSB em cada um deles e o que terá de ser feito para os socialistas apoiarem os candidatos a governador do PT", aponta ainda o colunista.

