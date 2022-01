Lula e Dilma irão se encontrar para falar de eleições

Embora não seja o assunto principal do encontro, a aliança com Alckmin certamente fará parte do cardápio edit

247- Lula e Dilma marcaram para meados de janeiro um encontro em São Bernardo para falar de política. Quem pediu para agendar a conversa foi Lula, e o assunto principal devem ser as eleições de 2022. Embora se falem por telefone quase semanalmente, esta será a primeira vez que os dois vão se ver pessoalmente desde que o ex-presidente viajou para a Europa, em novembro. A informação e da jornalista Malu Gaspar, em sua coluna no jornal O Globo.

Embora não seja o assunto principal do encontro, a aliança com Alckmin certamente fará parte do cardápio. Aos aliados mais próximos no PT, Dilma tem dito que não vê vantagens para Lula na chapa conjunta com o ex-tucano. Para ela, Lula não ganha votos ao trazer o ex-adversário para perto e ainda pode perder aliados na esquerda, como os do PSOL, que vêm se manifestando contra a candidatura do ex-governador de São Paulo a vice-presidente.

