Lula: eu fico triste quando vejo as Forças Armadas batendo continência para Bolsonaro

247 - O ex-presidente Lula disse ficar “triste” com a postura das Forças Armadas em relação a Jair Bolsonaro. "Eu fico triste, [senador Jaques] Wagner, você foi ministro da Defesa. Fico triste quando vejo as Forças Armadas batendo continência para um cara que foi expulso do Exército brasileiro por mau comportamento. Não é possível", afirmou Lula, durante discurso em Aracaju neste sábado (18).

Ele participou de ato nesta manhã na capital ao lado do senador Rogério Carvalho (PT), pré-candidato ao Governo de Sergipe. O petista estava acompanhado do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), pré-candidato a vice e que lhe acompanhou na viagem desde Minas Gerais, passando por Natal e Maceió, além da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e de Rosângela da Silva, a Janja, esposa de Lula.

Lula também voltou a dizer que o Brasil era feliz quando "a polarização era entre o PT e o PSDB", porque era uma "disputa civilizada". "Depois de Bolsonaro, que saudade dos debates com o Alckmin, com o Serra, com o Fernando Henrique Cardoso, porque a democracia prevalecia naquele momento", afirmou.

