Lula faz discurso de pacificação a governadores: 'precisamos garantir que disseminação do ódio acabou'

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma reunião com os 27 governadores nesta sexta-feira (27), e destacou em sua fala que o poder público precisa garantir ao povo brasileiro que "a disseminação do ódio acabou".

"Nós vamos mostrar ao povo brasileiro que o ódio acabou. Que o que aconteceu no dia 8 de janeiro não vai se repetir. Vamos recuperar a democracia nesse país, e a essencialidade da democracia é falar o que quer, desde que não obstrua o direito do outro falar. Por isso, eu falo que o Brasil vai voltar a normalidade", declarou.

Lula afirmou também, num gesto conciliador, que não fará distinção entre governadores que o apoiam ou fazem oposição ao governo federal –indicando um sinal da pacificação na política.

"Em cada estado que eu for, eu irei visitar o gabinete do governador, a não ser que ele não queira. Não vou fazer que nem os terroristas e invadir o gabinete do governador. Mas não quero chegar a um estado e ter o governador como inimigo, porque votou em fulano ou cicrano", disse.

Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros do governo se reuniram na manhã desta sexta-feira com os 27 governadores dos estados e do Distrito Federal no Palácio do Planalto, em Brasília. A previsão é que a reunião dure até a tarde.

No discurso de abertura, transmitido pelas redes oficiais do governo, Lula afirmou que não haverá "veto" aos pedidos dos governos, e que as demandas estaduais serão analisadas pela União.

