Lula lidera com folga em São Paulo e Jair Bolsonaro é visto como ruim ou péssimo por 55% dos paulistas

247 – Além de apontar a liderança de Fernando Haddad no cenário sem Geraldo Alckmin, o Ipespe também pesquisou intenção de voto para presidente da República entre eleitores de São Paulo. "Lula lidera entre os paulistas com 35% em simulação de primeiro turno contra 24% de Bolsonaro. O ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (Podemos) aparece em terceiro lugar, com 12%. Na sequência estão o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o governador João Doria (PSDB) com 5% cada um. A senadora Simone Tebet (MDB-MS) tem 2%; e o senador Alessandro Vieira (Cidadania), 1%. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) e o cientista político Luiz Felipe d’Avila (Novo) não pontuaram", aponta reportagem do Valor Econômico.

"Em teste de segundo turno, Lula vence Bolsonaro por 47% a 33%. Contra Moro, que foi responsável pela prisão do petista, em 2018, a diferença é quase idêntica: Lula vence por 47% a 34%. Os entrevistados também foram provocados a avaliar os desempenhos dos governos de Bolsonaro e Doria. O trabalho do presidente é visto como ótimo ou bom por 22%. Outros 21% o classificam como regular. Para a maioria dos paulistas, 55%, é ruim ou péssimo. Embora apareça bem atrás de Bolsonaro no capítulo eleitoral, Doria ostenta taxas de aprovação e reprovação em relação ao seu trabalho melhores que as do presidente. Seu desempenho é ótimo ou bom para 26%; regular para 25%; ruim ou péssimo para 37%", aponta ainda a pesquisa.

