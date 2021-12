Haddad lidera corrida para o governo de São Paulo no cenário sem Alckmin, aponta pesquisa Ipespe

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – Caso se concretize uma frente ampla entre PT e PSB na disputa presidencial e o ex-governador Geraldo Alckmin desista de disputar o governo de São Paulo, o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, irá liderar a corrida para o Palácio dos Bandeirantes, segundo aponta pesquisa Ipespe, divulgada nesta sexta-feira pelo Valor Econômico. Neste cenário, Haddad tem 27%, contra 13% de Tarcísio Freitas, ministro de Jair Bolsonaro, 13% de Guilherme Boulos, do Psol, e 6% de Rodrigo Garcia, do PSDB.

O Ipespe também traçou outros cenários. Com Alckmin na disputa, o ex-governador marca 23%, contra 19% de Haddad, 11% de Boulos, 8% de Tarcísio e 3% de Garcia. Caso Haddad desista, em favor de Márcio França, do PSB, os números seriam: Boulos (23%), França (19%), Tarcísio (10%) e Garcia (5%).

O Ipespe ouviu 1.000 eleitores em entrevistas feitas por telefone realizadas por operadores.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE