Lula: 'meu ministro da Economia será a cara do meu primeiro mandato'

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta sexta-feira (2), durante entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil, onde são realizadas as reuniões da equipe de transição, que o nome que irá assumir o Ministério da Economia - que deverá ser desmembrado em Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio - do futuro governo será alguém com a “cara do sucesso” registrado ao longo de seu primeiro mandato, de 2003 a 2006.

“Eu já governei esse país duas vezes, e foi exatamente no meu mandato que esse país teve o maior crescimento que esse país já teve em 30 anos. As pessoas esquecem que nós fizemos esse país virar a sexta economia mundial. As pessoas se esquecem que nós fizemos um acúmulo de reservas de US$ 370 bilhões, que nós fizemos superávit em todo o período de governo, que nós tínhamos uma dívida pública interna de 60,5% e reduzimos para 37%, que nós tínhamos 12% de desemprego e criamos 22 milhões de empregos, que o salário mínimo não recebia aumento real e nós aumentamos ele em 74%, que há um século e meio se tentava fazer a transposição do Rio São Francisco e nós a fizemos. Ou seja, o meu ministro da Economia será essa cara do sucesso do meu primeiro mandato”, afirmou.

“Obviamente que o ministério tem autonomia, tem um monte de coisa, mas quem ganhou as eleições fui eu, e eu, obviamente, quero ter inserção nas decisões políticas e econômicas desse país", completou. "Obviamente que eu não entendo tanto de economia, o que eu aprendi foi no mundo sindical, foi aqui na Presidência. Eu sei o que é bom e o que é ruim, sei o que é bom para o povo, sei o que é bom para o mercado. As pessoas têm que saber que eu ganhei as eleições para governar para o povo mais humilde, essa é a minha missão", ressaltou Lula mais à frente.

O presidente eleito disse, ainda, que a base ministerial do seu terceiro mandato será semelhante ao montado por ele durante seu segundo mandato à frente do Executivo Federal, acrescida da pasta dos Povos Originários.

"A base dos meus ministérios será a base dos ministérios que eu tinha no meus segundo mandato, com uma coisa acrescida, que é o Ministério dos Povos Originários, que eu não sei se vai ser de cara um ministério ou uma secretaria especial ligada à Presidência da República. Nós ainda vamos discutir. Vamos ter Ministério da Indústria e Comércio, Ministério do Desenvolvimento, da Pesca, da Mulher, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos. Tudo que a gente tinha e mais o Ministério dos Povos Originários", assegurou.

