“Lula nāo é radical de esquerda e deve estar na frente democrática”, diz André Lara Resende

247 - Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira (28), o ex-presidente do BNDES, André Lara Resende defendeu a participação do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) como o nome da frente democrática para derrotar Jair Bolsonaro (sem partido) nas eleições do ano que vem. De acordo com o banqueiro e economista, não é interessante para o Brasil repetir uma polarização.

“O PT e o Lula, de certa forma, não são, não demonstraram ser até o momento antidemocráticos no perigo institucional que é o bolsonarismo.

O economista ainda acrescentou que vê em Lula uma única via de transposição do bolsonarismo.

“Não vejo o PT, o Lula sobretudo, com o radicalismo de esquerda. O Lula pode ter outros defeitos, mas o Lula não é um radical, não se mostrou um radical. Eu acho que pode fazer parte de uma frente democrática para enfrentar essa frente claramente antidemocrática (...) A transposição do bolsonarismo [do RJ] para o nível nacional... só pessoas muito irresponsáveis ou com um bloqueio mental completo podem não perceber quão perigoso é esse processo".

Lara Resende ainda fez duras críticas ao momento político do país. "Como é que este Brasil, de figuras extraordinárias [...] chegou a ter como presidente Bolsonaro e essas pessoas que estão aí? [...] O fracasso [em problemas estruturais] levou a um corpo duro de ressentimento que elege os piores, elege a barbárie”, finalizou.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.