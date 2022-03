Lula: “não tenho raiva, mas não me peçam para esquecer a putaria que fizeram comigo”

Em discurso no evento do PCdoB em Niterói neste sábado (26), ex-presidente promete que, com ele na presidência, o povo brasileiro vai voltar a sorrir e ser feliz edit

Agenda do Poder - Em discurso na festa do centenário do PC do B, em Niterói, Lula reafirmou a convicção de que, com apoio do povo, vai vencer a eleição e o brasileiro vai voltar a sorrir e a ser feliz.

Prometeu recuperar a soberania nacional, abrasileirar os preços dos combustíveis e garantiu que, com ele no governo, não haverá privatização da Petrobrás, do BB, da Caixa e dos Correios.

Fez um apelo a que o eleitor se preocupe em eleger maioria progressista no Congresso, para garantir a governabilidade.

Lula disse que não tem raiva nem ressentimento dos que o perseguiram e o prenderam injustamente, mas acrescentou:

– Não me peçam para esquecer a putaria que fizeram comigo.

Eis algumas frases marcantes do pronunciamento de Lula:

“O filho de dona Lindu não tem raiva nem ressentimento. Mas não peçam para eu esquecer a putaria que fizeram comigo.

“Vamos abrasileirar o preço dos combustíveis.

“Não vamos permitir a privatização da Petrobras, dos Correios, do BB, da Caixa.

“Vamos recuperar a soberania do nosso país.

“Não será uma tarefa fácil. Temos que eleger maioria no Congresso.

“O primeiro ato que eu quero fazer é convocar os 27 governadores para debater um plano de recuperação deste pais, refazer um pacto federativo, respeitar prefeitos, respeitar governadores.

“Esse cara que está aí só se reúne com os milicianos dele.

“Ele diz que não há corrupção. Mas até agora o Queiroz não prestou depoimento. Ele criou sigilo de 100 anos pra investigação das rachadinhas, criou 100 anos de sigilo para os processos do filhos dele.

“Ah, mas este sigilo vai acabar!

“Me aconselharam a sair do Brasil, mas eu não fugi e hoje estou aqui de cabeça erguida, com a alma lavada.

“Estejam certos. Nós vamos recuperar este país.

“Me falam que o Bolsonaro está com medo de ser preso.

“Eu não vou julgar. Ele sabe o que fez. Mas tem um comportamento de psicopata. Diz sete mentiras por dia.

“Agora ele está está distribuindo dinheiro. Se ele oferecer dinheiro, peguem e depois votem em nós, pra gente ganhar a eleição.

“Mas tomem cuidado porque ele está fazendo um cadastro digital, está pegando os dados e telefones de toda a sociedade brasileira.

“Só que ele não vai conseguir enganar 213 milhões de brasileiros.

“Em 2022, levante às 7 da manhã, tome banho, penteie os cabelos e vá tirar o Bolsonaro da presidência.

“Assim, voltaremos a ser um país respeitado, a ter emprego, salário mínimo crescendo, aposentado sendo respeitado.

“O Lula que esta falando com vocês nao é o Lula paz e ódio, é o Lula paz e amor. É preciso governar o país com o coração, olhando pros humildes, pros que não tem trabalho, pros que nao têm oportunidade.

“Vou conversar com todo mundo. Banqueiros e empresários, vou conversar com vocês, mas não vou perder tempo, vou conversar mais com o povo trabalhador.

“A ciência diz que o cara que vai viver 120 anos já nasceu. Por que não eu?

“Nós vamos consertar este país.

“Eu vim do chão da fábrica, fiquei meses desempregado, acordava de madrugada pra tirar sujeira e água de dentro de casa, e segurar minha mãe no colo.

“Eu sei o que é a vida do povo.

“A vida do povo pobre é foda, gente. O povo sofre demais.

“O Brasil é o maior produtor de carne do mundo e o povo só pega osso e carcaça de frango no açougue.

“Firmo aqui um compromisso e uma profissão de fé.

“Tenho certeza de quer vai ser difícil, mas nós vamos ganhar e este povo vai ter direitos.

“Comunistas e não comunistas. companheiros de Niterói, essa cidade extraordinária.

“Vamos voltar, vamos chamar todos que têm competência, vamos trabalhar dia e noite pra fazer nosso povo voltar a sorrir.

“Nós temos o direito de ser felizes de novo.

“Com apoio do povo e do PC do B, estamos chegando.

“Até a vitória, se Deus quiser.”

Assista aqui à íntegra do discurso de Lula: