Lula parabeniza Lira e Pacheco e diz que o Brasil precisa de instituições fortes

Vitória do presidente no parlamento isola a extrema-direita e o golpismo bolsonarista edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (1) que parabenizou o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), que venceram as eleições para as presidências das duas Casas. Os dois parlamentares foram apoiados pelo ocupante do Planalto.

"Telefonei agora para parabenizar @ArthurLira_e @rodrigopacheco pela reeleição para as presidências da Câmara e do Senado. Desejo uma boa gestão. Nosso país precisa de instituições fortes e democráticas", escreveu Lula no Twitter.

Após ser reeleito, Pacheco destacou a importância de parcerias com o governo federal nos próximos anos. Lira fez críticas aos atos golpistas que aconteceram em Brasília (DF) no dia 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

