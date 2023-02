Pacheco promete colaborar com Lula para que o Brasil volte a crescer

Reeleito presidente do Senado, o parlamentar também disse que discursos mentirosos e golpistas precisam ser desestimulados edit

BRASÍLIA (Reuters) - Reeleito presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou nesta quarta-feira que será "colaborativo" com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ajudar o país a buscar o crescimento econômico e o desenvolvimento da infraestrutura nacional.

Pacheco também reiterou, em seu discurso após conquistar um novo mandato à frente do Senado, a defesa da democracia e disse que discursos mentirosos e golpistas precisam ser desestimulados, assegurando que ataques como os vistos em 8 de janeiro não irão se repetir.

Pacheco afirmou ainda que os Poderes da República precisam trabalhar em harmonia e que os interesses do país estão além e acima de questões partidárias.

Ele disse que o Brasil precisa de pacificação, mas ressaltou que pacificação "não significa omissão ou leniência".

Apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Pacheco venceu Rogério Marinho (PL-RN), ex-ministro do governo Bolsonaro, na eleição pela presidência do Senado.

