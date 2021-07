Lula: polarização entre Lula e Bolsonaro é entre democracia e fascismo

247 - Líder em todas as pesquisas eleitorais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a chamada polarização é entre um projeto democrático, com direitos sociais e inclusão do pobre no orçamento, como ele defende, e o fascismo de Jair Bolsonaro, que já fez várias agressões contra os direitos das minorias e deu continuidade ao congelamento de investimentos públicos.

"Ele já pode ser considerado por metade das pessoas que morreram (de Covid-19) no país. A polarização que está colocada entre Lula e Bolsonaro é a polarização entre a democracia do Lula e o fascismo do Bolsonaro. É isso que está em jogo", afirmou o petista em entrevista concedida ao Grupo Liberal, de Belém (PA).

De acordo com a pesquisa Ipec, divulgada no final de junho, Lula venceria a eleição presidencial ainda no primeiro turno, com 49% dos votos, contra 23% de Jair Bolsonaro. O petista apareceu com 11 pontos percentuais a mais do que a soma de seus possíveis adversários.

Manifestantes já estão indo às ruas neste sábado (3) em várias cidades brasileiras pedir o impeachment de Bolsonaro. Participantes dos atos também cobram aceleração da imunização no Brasil.

Líder nas pesquisas, ex-presidente toma a dianteira na luta contra o fascismo pic.twitter.com/gY1oC6VrLp July 3, 2021

