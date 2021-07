Manifestantes já tomam conta das ruas pelo impeachment de Bolsonaro

Em João Pessoa (PB), manifestantes fazem ato pela memória das vítimas fatais da Covid-19. Em outras localidades, participantes de atos também cobram do governo aceleração da imunização. Privatizações também são alvos de críticas. Confira imagens de protestos espalhados pelo Brasil edit

247 - Manifestações contra Jair Bolsonaro já estão acontecendo em várias cidades brasileiras e no exterior. Municípios como Rio de Janeiro e Belém já fazem protestos contra o governo. São mais de 340 atos marcados em mais de 300 localidades no país.

Em João Pessoa (PB), eleitores fazem ato pela memória das vítimas fatais da Covid-19.

"É pela memória dos que se foram e em respeito ao luto das suas famílias. Chega de tantas vidas interrompidas de forma tão brutal", escreveu o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) no Twitter.

"Aqui, o povo sem medo, sem de lutar", gritaram manifestantes em Recife (PE).

Em outro estado, manifestantes também cobram do governo aceleração na imunização. "Vacina no braço, comida no prato", diz um cartaz.

No estado de São Paulo, em Ribeirão Preto, manifestantes também se posicionaram contra a privatização dos Correios.

Em países como Áustria, Alemanha e França já estão ocorrendo protestos.

É pela memória dos que se foram e em respeito ao luto das suas famílias. Chega de tantas vidas interrompidas de forma tão brutal. Ir para as ruas hoje é também um ato de amor e solidariedade.



📸 Juan Vilar (João Pessoa)#3JForaBolsonaro pic.twitter.com/qgywobwO08 — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) July 3, 2021

Começa mais um ato contra Bolsonaro no Recife. Manifestantes se concentraram na Praça do Derby e agora seguem em caminhada pelo Centro da capital pernambucana. #3J pic.twitter.com/XSFMUTfP2J — LeiaJa.com (@LeiaJaOnline) July 3, 2021

Já estamos no ato #3J na luta por vacina no braço e comida no prato! ✊🏾💜 pic.twitter.com/K0zDG8CO2p — Lívia Duarte ✊🏿 (@liviaduartepsol) July 3, 2021

Meu Rio de Janeiro tá bonito demais! Tá enchendo!#3JForaBolsonaro pic.twitter.com/bbwXdvIk39 — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) July 3, 2021

RIBEIRÃO PRETO || Mais uma vez, os moradores da cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, fazendo um belo e grande ato na região. Todos e todas querem que Bolsonaro caia fora! Pelo SUS. Por vacinas. Em defesa da vida! #3JForaBolsonaro pic.twitter.com/XBsnATCHAe — CUT São Paulo (@CUTsaopaulo) July 3, 2021

