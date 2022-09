Lula posa com seus nove dedos e lembra que faltam nove dias para votar 13

Com a postagem, Lula responde com bom humor ao ódio e ao preconceito bolsonaristas edit

247 - O candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou nesta sexta-feira (23) a importância desta eleição presidencial e lembrou qua faltam nove dias para os brasileiros irem às urnas eletrônicas. "Faltam 9 dias para votar 13!", escreveu o ex-presidente no Twitter.

A pesquisa telefônica Ipespe, divulgada nesta sexta-feira (23), mostrou Lula perto de vencer no primeiro turno.

A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (22), apontou que o ex-presidente aumentou as chances de ganhar a eleição no primeiro turno e continuou com mais de 15 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

