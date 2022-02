Lula: "prioridade do PT deve ser eleger grande bancada de deputados progressistas"

Apoie o 247

ICL

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu sua política de alianças, afirmou que a prioridade do Partido dos Trabalhadores deve ser eleger uma grande bancada de deputados progressistas, em conjunto com seus aliados, e afirmou que Jair Bolsonaro (PL) é o mandatário "mais subserviente" ao Congresso na história do país. "É um presidente que disse que a política velha não ia mandar e que subordinou o seu mandato ao Congresso Nacional", disse ele, segundo relatam as jornalistas Julia Chaib e Danielle Brant , na Folha de S. Paulo.

A declaração foi dada durante o seminário "Resistência, Travessia e Esperança", promovido pelo PT, do qual o petista participou por videoconferência. "Até a relação entre prefeitos e governadores está praticamente deixando de existir porque, quando os prefeitos precisam de alguma coisa, vão direto nos deputados e vice-versa, sem passar pelas instâncias normais", afirmou o ex-presidente.

"O petista voltou a dizer que o partido precisa atuar para eleger uma bancada grande de deputados e senadores no Congresso e que esta deve ser uma prioridade da sigla", relatam as jornalistas.

PUBLICIDADE

Federação partidária

Na noite desta segunda-feira (31), os presidentes de PT, PSB, PC do B e PV tiveram uma reunião para discutir, mais uma vez, a formação de uma federação partidária neste ano.

PUBLICIDADE

Em nota conjunta, Carlos Siqueira (PSB), Gleisi Hoffmann (PT), José Luiz Pena (PV) e Luciana Santos (PC do B) afirmaram "dirigentes e assessores jurídicos dos quatro partidos prosseguiram o debate dos aspectos jurídicos e estatutários do projeto, que havia sido iniciado na última quarta-feira. Nova reunião será realizada no próximo dia 9, em Brasília, após a realização de consultas e debates internos em cada partido."

Confira a íntegra da fala de Lula, assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE