Lula questiona vaquinha de Deltan: “quem sabe é uma coleta falsa, do dinheiro que ele tentou roubar da Petrobrás”

247 - Em discurso neste sábado (26) no Festival Vermelho, evento realizado em Niterói (RJ) para celebrar os 100 anos do PCdoB (Partido Comunista do Brasil), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva jogou suspeitas sobre a vaquinha de Deltan Dallagnol.

Condenado pelo STJ a indenizar o ex-presidente por danos morais pelo PowerPoint apresentado à imprensa em 2016, o ex-procurador disse em suas redes sociais ter arrecadado R$ 500 mil via Pix como contribuição de apoiadores para o pagamento.

“Eu pedi 1 milhão”, disse Lula, em referência ao processo de indenização. “A pretexto de que ele não tinha dinheiro, decidiu-se que seriam [pagos] 75 mil com correção monetária, vai dar uns 100 e pouco. Mas ele fez uma coleta. Quem sabe uma coleta falsa, porque quem sabe o dinheiro que ele vai pagar é o dinheiro que ele tentou roubar da Petrobrás junto com o Departamento de Justiça dos EUA, junto com o procurador da Suíça… eles queriam criar um fundo de 2,5 bilhões de dólares para combater a corrupção do bolso deles”, prosseguiu.

“Eu quem sabe entro com outro processo contra ele para ele me pagar mais. Já que ele arrecadou 500 [mil], quem sabe agora ele me paga 200, 300 [mil]”, continuou Lula. Antes, ele havia descrito Dallagnol e o ex-juiz suspeito Sergio Moro, além de outros delegados da Lava Jato, como “moleques irresponsáveis, messiânicos” e “mentirosos” que, “mesmo prestando depoimento, eles não levaram a sério”.

