Lula solidariza-se com Dilma: “detentora de coragem que Bolsonaro, sem valor, jamais conhecerá”

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva solidarizou-se com a ex-presidente Dilma Rousseff na noite desta segunda-feira (28), depois do ataque de Jair Bolsonaro, que duvidou que Dilma tivesse sido torturada durante a ditadura militar. Entre risos, Bolsonaro pediu um exame para comprovar uma lesão que a ex-presidente sofreu no maxilar.

“O Brasil perde um pouco de sua humanidade a cada vez que Jair Bolsonaro abre a boca. Minha solidariedade a presidenta @dilmabr, mulher detentora de uma coragem que Bolsonaro, um homem sem valor, jamais conhecerá”, escreveu Lula no Twitter.

Em nota, Dilma reagiu à agressão de Bolsonaro : “mostra-se indigno ao tratar com desrespeito e com deboche o fato de eu ter sido presa ilegalmente e torturada pela ditadura militar”. Para Dilma, Bolsonaro “é um sociopata que não merece a confiança dos brasileiros”.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também demonstrou solidariedade a Dilma , embora tenha feito seu próprio ataque ao publicar sua mensagem, com seu “concorde-se ou não”.

