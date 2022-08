Lula tem 51% e Bolsonaro 35% no 2° turno, aponta Ipec

Apoie o 247

247 - Pesquisa do instituto Ipec divulgada na noite desta segunda-feira (15) aponta que o ex-presidente Lula (PT) tem 51% de intenção de votos contra 35% de Jair Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno.

Brancos e nulos são 9% e 5% não sabem ou não responderam. O levantamento, feito presencialmente, foi encomendado pela TV Globo. O instituto não testou outros cenários de segundo turno.

Na mesma pesquisa, o Ipec apontou que Lula e Bolsonaro lideram a corrida no primeiro turno — Lula tem 44% de intenção de votos e Bolsonaro 32%.

Se as eleições fossem hoje, Lula venceria a disputa presidencial no primeiro turno, de acordo com os números do Ipec, uma vez que a soma dos adversários é de 41% e os votos válidos de Lula são 51.7%.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto em 130 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

