Lula tem 70% de chances de vencer a eleição no Brasil, diz Eurasia

Segundo a consultoria, "todas as principais previsões eleitorais e modelos atuais apontam Lula como favorito para vencer, com 70% de chances" edit

247 - Uma das maiores consultorias de risco político do mundo, a Eurasia apontou, em relatório divulgado nesta sexta-feira (11), que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 70% de chances de vencer a eleição presidencial de outubro. De acordo com a análise, "todas as principais previsões eleitorais e modelos atuais apontam Lula como favorito para vencer, com 70% de chances, embora sua vitória não possa ser considerada uma conclusão inevitável". O teor do documento foi publicado pela revista Exame.

"Os indicadores a serem monitorados nos próximos quatro meses são os índices de aprovação do presidente, a inflação e a posição da corrupção no ranking de preocupações dos eleitores", continua.

Segundo a consultoria, "se Lula receber mais de 50% dos votos válidos (excluindo branco e nulos), ele será eleito no primeiro turno". "É improvável que isso aconteça (há 15% de chances), mas é possível se Bolsonaro cair ainda mais nas pesquisas e outros candidatos não conseguirem subir nas intenções de voto", complementa.

Intenções de voto

A mais recente pesquisa sobre a eleição, XP/Ipespe, apontou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com chances de vencer no primeiro turno. Em um dos cenários, o petista atingiu 43% dos votos, contra 25% do segundo colocado, Jair Bolsonaro.

Em outro cenário, o ex-presidente alcançou 44% do eleitorado e Bolsonaro, 26% (veja mais números do levantamento aqui).

