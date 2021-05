Lupi contesta Ciro e revela mal-estar no PDT com o discurso de ódio do pré-candidato contra Lula

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, veio a público nesta segunda-feira para questionar o teor extremamente agressivo do pré-candidato Ciro Gomes, que tem 6% no Datafolha, que voltou a agredir o ex-presidente Lula, que lidera com 41%. Fala de Lupi revela que Ciro começa a ser questionado dentro do próprio partido edit

Da Agenda do Poder – O presidente do PDT, Carlos Lupi, fez hoje declarações dissonantes em relação ao tom virulento das críticas de Ciro Gomes, provável candidato do partido à presidência, ao ex-presidente Lula. Ao Valor, Ciro desferiu mais um ataque imponderado ao líder petista: “ O maior corruptor da história”. Ao Antagonista, Lupi retrucou: “Eu não penso assim”.



Esta é a primeira declaração pública de Lupi em oposição à postura irascível de Ciro em provocações a Lula. Até aqui, Lupi guardava um silêncio obsequioso diante dos vitupérios do aliado. Hoje, fez questão de quebrar a unidade e manifestar divergência publicamente.



“ Ciro e outros pensam diferente. Acham que é importante também bater no Lula para furar o bloqueio entre os dois. Eu não penso assim. Acho que o importante agora é salvar o Brasil de Bolsonaro. Numa segunda etapa, a gente faria o enfrentamento com Lula, no substantivo, apresentando um projeto de governo que a gente acredita ser melhor do que o dele. Mas cada um tem o direito de pensar diferente. É a cabeça dele. Eu respeito, mas penso diferente.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.